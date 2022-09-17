На Северной окружной дороге в Рязани прошло очередное совещание.

16 сентября руководитель дирекции дорог Рязанской области Михаил Соколов вместе с подчиненными провел очередное совещание с подрядчиком на Северной окружной дороге. Подрядчик – АО «Рязаньавтодор», а обсуждали - вопросы организации работ.

Как отметил минтранс, на объекте продолжают укреплять основания дороги. По состоянию на 16 сентября, площадь восстановления (по чиновничьи, «выполненная регенерация») Северной окружной дороги составила 7900 кв. метров.

Михаил Соколов вместе с подчиненными провел очередное совещание с подрядчиком на Северной окружной дороге.

С 14 по 15 сентября на объект завезли 1890 куб. метров песка и уложили 700 кв. метров нижнего и верхнего слоев щебенки.

«Продолжаются работы по устройству ливневой канализации», - говорится в сообщении.

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