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Общество17 сентября 2022 7:06

На Северной окружной дороге в Рязани прошло очередное совещание

На объект завезли 1890 куб. метров песка и уложили 700 кв. метров нижнего и верхнего слоев щебеня
Источник:kp.ru
На Северной окружной дороге в Рязани прошло очередное совещание.

На Северной окружной дороге в Рязани прошло очередное совещание.

16 сентября руководитель дирекции дорог Рязанской области Михаил Соколов вместе с подчиненными провел очередное совещание с подрядчиком на Северной окружной дороге. Подрядчик – АО «Рязаньавтодор», а обсуждали - вопросы организации работ.

Как отметил минтранс, на объекте продолжают укреплять основания дороги. По состоянию на 16 сентября, площадь восстановления (по чиновничьи, «выполненная регенерация») Северной окружной дороги составила 7900 кв. метров.

Михаил Соколов вместе с подчиненными провел очередное совещание с подрядчиком на Северной окружной дороге.

Михаил Соколов вместе с подчиненными провел очередное совещание с подрядчиком на Северной окружной дороге.

С 14 по 15 сентября на объект завезли 1890 куб. метров песка и уложили 700 кв. метров нижнего и верхнего слоев щебенки.

«Продолжаются работы по устройству ливневой канализации», - говорится в сообщении.

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