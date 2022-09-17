Момент, как бутылка упала на крышу автомобиля в Шлаковом, попал на видео
Вечером 16 сентября во дворе дома №10 по улице Пугачева неизвестный выбросил из окна бутылку, которая упала на крышу припаркованной машины. Видео инцидента выложили в одном из пабликов «Подслушано в Рязани».
«Выявили такой некрасивый поступок. Если тот, кто это сделал читает, советую сознаться. Заявление написали», - предупредил автор поста Георгий Костиков.
Отметим, что на записи видно, как из соседнего подъезда выходят люди, в частности – женщина с малолетним ребенком. Выброшенная из окна многоэтажки бутылка могла привести к трагическим последствиям.
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