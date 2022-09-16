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Общество16 сентября 2022 18:02

В Лесопарке Рязани отменили концерт ко Дню города 17 сентября

Интерактивные площадки фестиваля «Город - Р» будут работать
Источник:kp.ru
В Рязани отменили концерт, который должен был состояться 17 сентября в Лесопарке.

В Рязани отменили концерт, который должен был состояться 17 сентября в Лесопарке.

В Рязани отменили концерт, который должен был состояться 17 сентября в Лесопарке. В этот день решено отпраздновать День города. Отмену концерта администрация МАУК «Лесопарк» объяснило «техническими причинами».

«Остальные интерактивные площадки фестиваля «Город-Р. Развитие. Рекорды. Рязань» в нашем парке порадуют вас уже завтра», - добавили представители учреждения.

Ранее администрация Рязани, ссылаясь на якобы неблагоприятную погоду, не включила в программу Дня города салюты — изначально их планировалось два. Между тем 17 сентября прогнозируется теплая погода без осадков.