Днем 17 сентября в Рязани прогнозируют теплую погоду без осадков

Опубликован прогноз для Рязанской области на 17 сентября и предварительный прогноз на 18-19 сентября. Согласно ему, в субботу ожидается теплая погода без осадков, причем не такая пасмурная, как в пятницу — облачность будет переменная.

Дождь прогнозируют лишь в ночь на субботу. Температура 17 сентября будет в пределах +8...+13 градусов в темное время суток и +15...+20 градусов днем. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

18 сентября при температуре на 1-2 градуса ниже порывы ветра, уже южного, могут достигать 17 м/с. Днем велика вероятность дождя.

Новая неделя, как ожидают метеорологи, начнется с дождливой погоды. Температура в пределах климатической нормы: +9…+14 ночью, +13…+18 днем.