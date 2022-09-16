Запрет на охоту в Рязанской области сняли, но не везде. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

В Рязанской области отменили запрет на охоту. Соответствующее постановление 16 сентября подписал врио губернатора Павел Малков. Любительская и спортивная охота с 16 сентября разрешена в угодьях следующих районов:

- Ермишинский;

- Кадомский;

- Касимовский;

- Пителинский;

- Путятинский;

- Рыбновский;

- Сасовский;

- Чучковский;

- Шацкий;

- Шиловский.

В этих районах, а также в Клепиковском, Спасском и Рязанском, власти региона 25 августа запретили охотиться вплоть до 1 октября из-за ухудшения ситуации с лесными пожарами. Теперь под запретом осталась охота только в лесах трех указанных районах.

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