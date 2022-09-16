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Недвижимость16 сентября 2022 12:36

В квартире пожилой рязанки сгнил канализационный стояк

При этом сантехник не спешить латать протечку
Источник:kp.ru
Сантехник обещал вернуться через пару дней. Фото: группа "Рязань"

Сантехник обещал вернуться через пару дней. Фото: группа "Рязань"

В квартире, расположенной на улице Зубковой дом 5 корпус 1, сгнил канализационный стояк. Об этом сообщается в группе «Рязань» в «ВКонтакте».

«У моей бабушки на первом этаже происходит водопад прям на пол со всех пяти этажей. Сотрудник ЖКХ бабушке снял одну стендовую панель, посмотрел на стояк и сказал - я делать ни чего не буду. Через два дня приду еще посмотрю», - написал автор поста.

Он рассказал, что женщина в солидном возрасте вынуждена собирать воду тряпкой целыми днями. Внук попросил помочь решить проблему женщины и устранить протечку.