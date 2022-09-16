В Рязани неизвестные уничтожили 600 саженцев сосны

Высадка саженцев сосны в мае этого года. Теперь все они уничтожены. Фото: со страницы депутата гордумы Алексея Захарова.

В четверг, 15 сентября, по время обследования муниципальной зеленой зоны в районе Куйбышевского шоссе Рязани (подстанция «Лихачево») был выявлен факт уничтожения 600 молодых сосен. Об этом сообщили депутаты Рязанской городской Думы, а также пресс-служба администрации областного центра.

Уточняется, что неизвестные незаконно пригнали на участок, входящий в муниципальную зеленую зону, тяжелую технику, привезли строительный грунт и фактически уничтожили молодой лес.

Напомним, что эти сосны были куплены частной компанией в качестве компенсации и высажены в мае 2022 года сотрудниками администрации города Рязани и депутатами гордумы.

Материалы по уничтожению сосен собраны, обработаны и направлены в правоохранительные органы.