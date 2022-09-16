Травмпункт рязанской поликлиники №2 переехал в БСМП

Травмпункт рязанской поликлиники №2 будет работать в БСМП. Фото: Олег УКЛАДОВ

С 19 сентября травмпункт рязанской поликлиники №2 будет работать в здании БСМП (улица Стройкова, 85), сообщает администрация ОКБ им. Семашко. Причина переезда - ремонт электрической сети, помещений травмпункта, а также замена устаревшего рентген-аппарата.

Рязанцев заверили, что весь объем медицинской помощи врачи будут оказывать в прежнем объеме: принимать пациентов с травмами, ставить прививки после укусов животными, удалять клещей и др.

Травмпункт будет располагаться в БСМП временно, до особого распоряжения минздрава Рязанской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!