Травмпункт рязанской поликлиники №2 переехал в БСМП

Травмпункт рязанской поликлиники №2 будет работать в БСМП.
Фото: Олег УКЛАДОВ
С 19 сентября травмпункт рязанской поликлиники №2 будет работать в здании БСМП (улица Стройкова, 85), сообщает администрация ОКБ им. Семашко. Причина переезда - ремонт электрической сети, помещений травмпункта, а также замена устаревшего рентген-аппарата.
Рязанцев заверили, что весь объем медицинской помощи врачи будут оказывать в прежнем объеме: принимать пациентов с травмами, ставить прививки после укусов животными, удалять клещей и др.
Травмпункт будет располагаться в БСМП временно, до особого распоряжения минздрава Рязанской области.
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