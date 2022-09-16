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Общество16 сентября 2022 11:30

Травмпункт рязанской поликлиники №2 переехал в БСМП

В старом здании идут ремонтные работы
Источник:kp.ru
Травмпункт рязанской поликлиники №2 будет работать в БСМП.

Травмпункт рязанской поликлиники №2 будет работать в БСМП.

Фото: Олег УКЛАДОВ

С 19 сентября травмпункт рязанской поликлиники №2 будет работать в здании БСМП (улица Стройкова, 85), сообщает администрация ОКБ им. Семашко. Причина переезда - ремонт электрической сети, помещений травмпункта, а также замена устаревшего рентген-аппарата.

Рязанцев заверили, что весь объем медицинской помощи врачи будут оказывать в прежнем объеме: принимать пациентов с травмами, ставить прививки после укусов животными, удалять клещей и др.

Травмпункт будет располагаться в БСМП временно, до особого распоряжения минздрава Рязанской области.

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