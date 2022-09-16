РМПТС заставило рязанские магазины переплатить больше 1 млн рублей

Управление ФАС по Рязанской области оштрафовало РМПТС за нарушение антимонопольного законодательства. Муниципальное предприятие заставило владельцев помещений магазинов, пристроенных к многоквартирному дому, переплатить больше 1 млн рублей.

Теплосеть отказалась использовать в расчетах показания прибора учета тепловой энергии и стало применять нормативы потребления. В итоге плата за отопление оказалась на 180 тыс. рублей больше в 2018-2019 годах и на 900 тыс. рублей больше в 2019-2022 годах.

РМПТС попыталось оправдаться, что общедомовой счетчик по адресу не установлен, но этот аргумент антимонопольщики отвергли:

«В соответствии с законодательством МУП «РМПТС» обязано было до июля 2013 года установить такой прибор учета самостоятельно, если этого не сделали жильцы дома и домоуправляющая компания. Кроме того, система теплоснабжения пристроенных нежилых помещений была обособлена от системы теплоснабжения дома», - пояснило свою позицию рязанское УФАС.

Теплосеть попыталась обжаловать решение в судебном порядке, однако арбитражный процесс также проиграла. Само предприятие и виновное должностное лицо УФАС наказало штрафом почти 300 тыс. рублей.