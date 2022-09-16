Рязанца подозревают в поджоге автомобиля, из-за которого загорелся дом многодетной семьи

Рязанца подозревают в поджоге автомобиля, из-за которого сгорел дом многодетной семьи. Фото: издательство "Пресса".
Следователи шиловской полиции возбудили уголовное дело в отношении 43-летнего жителя поселка Чучково. Именно его подозревают в умышленной порче и уничтожении имущества, сообщает «Пресса».
Речь идет о поджоге автомобиля ВАЗ 15-й модели 28 июля, когда от вспыхнувшей машины огонь перебросился на жилой, в котором жила многодетная семья с четырьмя детьми.
Ранее предполагалось, что пьяный сожитель из-за бытового конфликта поджег машину, купленную двумя месяцами ранее. Потом загорелась веранда. Благодаря соседям, которые оперативно вытащили все семейство из окна, трагедии удалось избежать.
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