Рязанцы нашли клад в Подмосковье

Серебряный слиток, монеты, диплом и подарок на память кладоискателям.

Историко-познавательный проект «Красоты России» придумали сотрудники Прио-Внешторгбанка. Цель – привлечь внимание к городам и поселкам нашей страны, показать красоту природы и глубже познакомиться с историей родной страны. Участники проекта в прошлом году путешествовали по Рязанской области, а в этом году отправились в Подмосковье. Там и спрятали клады – сертификаты на слиток из серебра и памятные монеты.

15 сентября состоялась церемония награждения кладоискателей. Серебряный слиток нашел Артем Теплышов. Он работает инженером на одном из рязанских предприятий. В прошлом году Артем тоже активно участвовал в поисках кладов, но ничего не обнаружил. В этом году фортуна была к нему более благосклонна, а может быть, помогло его упорство. Он поставил себе конкретную цель и шел к ней через реки, леса и заросли борщевика.

Артем Теплышов с главным призом — серебряным слитком весом почти 700 граммов.

- Мне очень хотелось найти хоть один клад, - рассказывает Артем. – В итоге я нашел 2 сертификата с монетами и один сертификат на серебряный слиток. Это было нелегко. Главный приз я обнаружил в селе Сенницы-2 Озерского района Московской области. Он был спрятан в кроне поваленного дерева. Слиток займет место в моем домашнем музее. Продавать не буду!

Победительницей викторины «Красоты России» стала жительница Коломны Елена Володькина. Ей вручили монеты, диплом и памятный подарок. Викторина состояла из вопросов на знание истории Коломны, Зарайска и Егорьевска.

- Я знала ответы почти на все вопросы, - рассказывает Елена, – поэтому для меня викторина не была сложной. Но вопросы были серьезные, требующие знаний.

Председатель правления Прио-Внешторгбанка (ПАО) Роман Ганишин вручает диплом Елене Володькиной.

Рязанка Мария Лошакова нашла сертификат на монеты.

- Проект «Красоты России» заслуживает продолжения, - отметил председатель правления Прио-Внешторгбанка (ПАО) Роман Ганишин, вручая награды кладоискателям. – Куда отправится экспедиция в следующем году? Мы ждем от вас предложений.

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