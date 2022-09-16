Мама сбитого «скорой» 16-летнего рязанца обратилась к губернатору из-за оснащения ОДКБ

Юлия Лановая, мама сбитого машиной скорой помощи в Рязани 16-летнего Максима Ланового, опубликовала обращение к губернатору.

Юлия Лановая, мама сбитого машиной скорой помощи в Рязани 16-летнего Максима Ланового, опубликовала обращение к губернатору. На странице Павла Малкова в Telegram женщина написала, что Областная детская клиническая больница, где борются за жизнь юноши, недостаточно оснащена.

Женщина выразила огромную благодарность главному врачу ОДКБ им. Дмитриевой и персоналу медицинского учреждения. Она отметила, что сына прекрасно наблюдают и обеспечивают ему хороший уход.

«Сейчас врачи борются за жизнь сына, а точнее с отеком мозга, чтобы мозг начал свою жизнедеятельность», - рассказала Юлия Лановая.

Вместе с тем, по словам Юлии, для получения более ясной картины о состоянии мозга сына необходимы специальные датчики для измерения внутричерепного давления. Их рекомендуют применять специалисты столичного НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко.

«Препараты подобраны, делается все возможное и невозможное, но оборудование в детской реанимации, к сожалению, недостаточно оснащено», - высказалась женщина.

В своем обращении рязанка просит Павла Малкова помочь исправить ситуацию как можно оперативнее.

Ранее УМВД по Рязанской области возбудило уголовное дело по факту ДТП. Очевидец рассказал Юлии Лановой, что скорая якобы ехала на красный без спецсигнала, тогда как официальная предварительная версия была иной.