На проезде Яблочкова Toyota на скорости снесла металлическое ограждение

Утром 16 сентября на перекрестке улицы Тимуровцев и проезда Яблочкова произошло жесткое ДТП. Фото с места дорожного происшествия опубликовал паблик «Дороги Рязани».

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и на скорости снес металлическое ограждение – забор.

Официальной информации о ДТП не поступало, сведений о пострадавших нет.

Подробности уточняются.

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