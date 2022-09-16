На проезде Яблочкова Toyota на скорости снесла металлическое ограждение
Утром 16 сентября на перекрестке улицы Тимуровцев и проезда Яблочкова произошло жесткое ДТП. Фото с места дорожного происшествия опубликовал паблик «Дороги Рязани».
По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и на скорости снес металлическое ограждение – забор.
Официальной информации о ДТП не поступало, сведений о пострадавших нет.
Подробности уточняются.
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