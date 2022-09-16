Клепиковский район потерял двух уважаемых женщин – скончались Надежда Пенькова и Галина Климанова.
Клепиковский район потерял двух уважаемых людей - ветерана труда Климанову Галину Константиновну и труженицу тыла Пенькову Надежду Федоровну.
Соболезнования родным и близким покойных на страницах «Новой Мещеры» выразили Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, а также администрация и совет депутатов Оськинского сельского поселения Клепиковского района.
Ранее сообщалось о смерти судьи в отставке Рязанского областного суда Яковлева Евгения Алексеевича и известного изобретателя и программиста Дмитрия Приходько.
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