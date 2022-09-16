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Происшествия16 сентября 2022 7:57

Два человека пострадали в ДТП на улице Зубковой в Рязани

Авария с участием ВАЗ и Volvo случилась вечером 15 сентября
Источник:kp.ru
15 сентября в ДТП на улице Зубковой в Рязани пострадали два человека.

15 сентября в ДТП на улице Зубковой в Рязани пострадали два человека.

15 сентября в ДТП на улице Зубковой в Рязани пострадали два человека. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, столкнулись автомобили ВАЗ и Volvo.

Авария случилась примерно в 21:00 у дома №1. За рулем отечественного авто находился 59-летний рязанец, а Volvo управлял 23-летний житель села Льгово.

В результате ДТП медицинская помощь понадобилась водителю Volvo и его 48-летней пассажирке. По данному факту полицейские проводят проверку.

В результате ДТП медицинская помощь понадобилась водителю Volvo и его 48-летней пассажирке.

В результате ДТП медицинская помощь понадобилась водителю Volvo и его 48-летней пассажирке.