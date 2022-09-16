В Баку открылся мобильный шоу-рум продукции и услуг рязанских производителей

По словам Артема Никитина, это уже шестой шоу-рум с сентября 2021 года.

Официальное открытие выставочного пространства В2В, на котором представлено более 500 наименований продукции от 57-ти производителей рязанского региона, состоялось 15 сентября в Баку. Церемония организована в рамках программы бизнес-миссии, начавшей свою работу в Азербайджане накануне. В ней принял участие зампред Правительства региона Артем Никитин, посол РФ Михаил Бочарников, заместитель министра экономики Азербайджанской Республики Сахиб Мамедов, торговый представитель РФ в Азербайджане Руслан Мирсаяпов, участники бизнес-миссии – руководители 17 предприятий Рязанской области и представители деловых кругов Баку.

По словам Артема Никитина, это уже шестой шоу-рум с сентября 2021 года, когда после пандемии в разнообразных форматах возобновилась активная работа по экспортному продвижению рязанской продукции на зарубежных площадках. «За это время мы отработали в 8 странах, в 5-ти из которых открывали шоу-румы – многоотраслевые В2В выставки наших товаров и услуг, – рассказал Артем Никитин. – В этих поездках приняли участие более 80 экспортно ориентированных компаний области. За это время наши экспортеры заключили договоры на сумму более 1 млрд рублей, и в Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Армению и Киргизию начались поставки мягкой кровли и аксессуаров к ней, канцелярских товаров, светильников, медицинских приборов, стекла и сетематериалов рязанского производства». По его словам, пакет предложений, с которыми приехала в Баку бизнес-миссия, и товарных позиций, представленных в шоу-руме, формировался на основе актуальных проектов, реализуемых в настоящее время в Азербайджанской Республике, в соответствии с планом социально-экономического развития.

По словам посла Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаила Бочарникова, в текущем году отмечается 30-летие дипломатических отношений между нашими странами. «В этом году Азербайджано-российское сотрудничество особенно насыщенно многообразными событиями, в том числе активно развиваются наши экономические взаимоотношения. По последним статистическим данным из России, наш товарооборот за полгода уже вырос на 10%, это очень хороший результат. Большой вклад в развитие торгово-экономических отношений вносят российские регионы. Это – одно из важнейших направлений нашего взаимодействия, и то, что сегодня нам представляет Рязанская область, – очень показательно», – заявил Михаил Бочарников на церемонии открытия шоу-рума, отметив творческий подход в организации выставки, позволивший продемонстрировать возможности и потенциал Рязанской области.

Заместитель министра экономики Азербайджанской Республики Сахиб Мамедов со своей стороны подчеркнул, что «такого рода мероприятия, такие встречи, конкретно – открытие шоу-рума сыграет большую роль в развитии наших двусторонних экономических отношений, поспособствует знакомству наших предпринимателей, что даст свои плоды и принесёт хорошие результаты».

В первый же день работы шоу-рума между рязанскими и бакинскими предпринимателями был достигнут ряд предварительных договоренностях о сотрудничестве. В частности, о строительстве нового корпуса Центрального таможенного госпиталя, о поставках медицинских аксессуаров, пробной партии стекла, и алюминиевых реек для монтажа кровли.

Шоу-рум продукции рязанских производителей в Баку продолжит свою работу до 7 октября.