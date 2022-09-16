В квартирах рязанцев отопление включат 19 сентября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

16 сентября Дягилевская ТЭЦ начала подачу тепла в учреждения социальной сферы. Об этом сообщается на странице компании «ВКонтакте».

В пресс-службе отметили, что в настоящее время теплосетевые контуры ТЭЦ заполнены, ведется настройка гидравлических режимов магистральных теплосетей.

«Отопительный сезон в этом году начался раньше обычного, но станция полностью готова к работе в режиме осенне-зимних нагрузок. Первыми тепло получат социальные учреждения города - поликлиники, больницы, детские сады, школы», - написано в сообщении.

Напомним, ранее глава администрации Рязани Елена Сорокина подписала распоряжение о начале отопительного сезона. Тогда она сообщила, что в жилой фонд начнут отапливать с 19 сентября.