Ремонтные работы на очистной водопроводной станции в Борках завершены

Водоснабжение восстановили утром 16 сентября. . Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ремонтные работы на очистной водопроводной станции в Борках полностью завершены. Об этом утром 16 сентября сообщила глава администрации Рязани Елена Сорокина в социальных сетях.

«Завершается процесс восстановления гидравлического режима. Вода постепенно начала поступать в жилые дома», - написала Сорокина.

Поздно вечером 15 сентября глава администрации объявила, что повреждение в камере водовода устранено. Была установлена заглушка.

Напомним, вечером 15 сентября из-за аварии дома в Московском и Советском районах остались без водоснабжения. Проблемы с подачей воды наблюдались и в жилых домах в Октябрьском районе.