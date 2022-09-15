Появились фотографии с места аварии на Борковской очистной станции

Фото с места аварии на Борковской очистной водозаборной станции.

В Рязани продолжают устранять последствия серьезной аварии на очистной водопроводной станции в Борках. Работы ведутся безостановочно.

- Специалисты определяют характер повреждения и способ его устранения, - написала на своей страничке в социальных сетях глава администрации Рязани Елена Сорокина. - На месте находится заместитель главного инженера предприятия, работы координирует управление энергетики и ЖХК.

Также Елена Борисовна в одиннадцатом часу вечера опубликовала несколько фотографий с места ЧП.

Около полуночи появилась информация, что повреждение в камере водовода устранено - установлена заглушка.