Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия15 сентября 2022 20:36

Появились фотографии с места аварии на Борковской очистной станции

Их опубликовала глава администрации Рязани Елена Сорокина
Источник:kp.ru
Фото с места аварии на Борковской очистной водозаборной станции.

Фото с места аварии на Борковской очистной водозаборной станции.

В Рязани продолжают устранять последствия серьезной аварии на очистной водопроводной станции в Борках. Работы ведутся безостановочно.

- Специалисты определяют характер повреждения и способ его устранения, - написала на своей страничке в социальных сетях глава администрации Рязани Елена Сорокина. - На месте находится заместитель главного инженера предприятия, работы координирует управление энергетики и ЖХК.

Также Елена Борисовна в одиннадцатом часу вечера опубликовала несколько фотографий с места ЧП.

Около полуночи появилась информация, что повреждение в камере водовода устранено - установлена заглушка.

Для безопасной ночной работы на месте ЧП созданы все условия.

Для безопасной ночной работы на месте ЧП созданы все условия.