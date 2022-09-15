Из-за аварии на очистной станции два района Рязани остались без воды Фото: Дмитрий СТЕШИН

Вечером 15 сентября на очистной водопроводной станции (ОВС) в Борках произошла авария. Об этом сообщила глава администрации Рязани Елена Сорокина.

По словам чиновницы, под отключение попали дома в нескольких районах города - Московском и Советском, возможно снижение давления в жилых домах в Октябрьском районе.

«Сейчас специалисты Водоканала работают на месте аварии. На первом этапе они откачают воду, чтобы найти повреждение. Затем начнут менять поврежденный участок. Ориентировочно работы продолжатся до утра», - сообщила мэр.

До утра 16 сентября воды не будет по следующим адресам:

- ул. 1-го Мая;

- 1-й Индустриальный переулок;

- ул. 1-я Красная;

- 2-й Дачный переулок;

- ул. 2-я Красная;

- 3-й Дачный переулок;

- ул. Бирюзова;

- ул. Бронная;

- ул. Весенняя (п. Канищево);

- Вишневый переулок;

- ул. Гаражная;

- ул. Дачная (п. Канищево);

- ул. Дачная;

- ул. Дорожная (п. Канищево);

- ул. Заречная;

- ул. Интернациональная;

- ул. К. Маркса;

- ул. Колхозная (п. Канищево);

- ул. Космонавтов;

- ул. Культуры;

- ул. Лагерная;

- ул. Ленпоселок (п. Канищево);

- ул. Луговая (п. Канищево);

- ул. Луговая;

- ул. Луковская;

- ул. Магистральная;

- ул. Медицинская;

- ул. Молодежная;

- ул. Молодцова;

- ул. Новая (п. Канищево);

- ул. Новикова-Прибоя;

- ул. Новостройка;

- ул. Озерный проезд(Канищево);

- ул. Октябрьская;

- ул. Орсовская;

- ул. Пирогова;

- ул. Полевая (п. Канищево);

- ул. Промышленная;

- ул. Путевая;

- ул. Садовая (п. Канищево);

- ул. Северная;

- ул. Советская (п. Канищево);

- ул. Станкозаводская;

- ул. Старореченская;

- ул. Хрюкина;

- ул. Чапаева (п. Канищево);

- Шабулина проезд;

- ул. Школьная (п. Канищево);

- ул. Энгельса.