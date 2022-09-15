Из-за аварии на очистной станции два района Рязани остались без воды
Фото: Дмитрий СТЕШИН
Вечером 15 сентября на очистной водопроводной станции (ОВС) в Борках произошла авария. Об этом сообщила глава администрации Рязани Елена Сорокина.
По словам чиновницы, под отключение попали дома в нескольких районах города - Московском и Советском, возможно снижение давления в жилых домах в Октябрьском районе.
«Сейчас специалисты Водоканала работают на месте аварии. На первом этапе они откачают воду, чтобы найти повреждение. Затем начнут менять поврежденный участок. Ориентировочно работы продолжатся до утра», - сообщила мэр.
До утра 16 сентября воды не будет по следующим адресам:
- ул. 1-го Мая;
- 1-й Индустриальный переулок;
- ул. 1-я Красная;
- 2-й Дачный переулок;
- ул. 2-я Красная;
- 3-й Дачный переулок;
- ул. Бирюзова;
- ул. Бронная;
- ул. Весенняя (п. Канищево);
- Вишневый переулок;
- ул. Гаражная;
- ул. Дачная (п. Канищево);
- ул. Дачная;
- ул. Дорожная (п. Канищево);
- ул. Заречная;
- ул. Интернациональная;
- ул. К. Маркса;
- ул. Колхозная (п. Канищево);
- ул. Космонавтов;
- ул. Культуры;
- ул. Лагерная;
- ул. Ленпоселок (п. Канищево);
- ул. Луговая (п. Канищево);
- ул. Луговая;
- ул. Луковская;
- ул. Магистральная;
- ул. Медицинская;
- ул. Молодежная;
- ул. Молодцова;
- ул. Новая (п. Канищево);
- ул. Новикова-Прибоя;
- ул. Новостройка;
- ул. Озерный проезд(Канищево);
- ул. Октябрьская;
- ул. Орсовская;
- ул. Пирогова;
- ул. Полевая (п. Канищево);
- ул. Промышленная;
- ул. Путевая;
- ул. Садовая (п. Канищево);
- ул. Северная;
- ул. Советская (п. Канищево);
- ул. Станкозаводская;
- ул. Старореченская;
- ул. Хрюкина;
- ул. Чапаева (п. Канищево);
- Шабулина проезд;
- ул. Школьная (п. Канищево);
- ул. Энгельса.