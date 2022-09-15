Стая бродячих собак страшно пугает жителей улицы Березовой в Рязани. Фото: Типичная Рязань.

Рязанка пожаловалась в социальных сетях на стаю бродячих собак, разгуливающую на улице Березовой. Женщина оставила анонимное сообщение в «Типичной Рязани».

«Страшно выйти на улицу Березовую. Возле стройки ошивается стая собак внушительных размеров (на фото только малая часть – прим. автора). Облаивают прохожих. Как детям в школу ходить?» - написала рязанка.

По ее словам, местные жители вызывали службу по отлову собак, а те якобы проехали по улице один раз, но собак не нашли.

Ранее КП-Рязань сообщала, что улица Березовая входит в число улиц, куда служба по контролю за безнадзорными животными вывозит собак после их нахождения в приюте (читать подробнее).

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