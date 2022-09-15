В Рязани на улице Черновицкой на несколько дней ограничат движение

Из-за ремонта теплотрассы закроют движение по одной из полос на улице Черновицкой.

С восьми часов утра 16 сентября до шести часов вечера 20 сентября на улице Черновицкой в Рязани (строение №56, АЗС и автомойка) ограничат движение транспорта. Одна из полос, ведущих в сторону Окружной дороги, будет полностью перекрыта. Здесь запланировано проведение ремонтных работ на теплотрассе.

Пресс-служба администрация Рязани сообщает, что место проведения работ будет огорожено и обозначено соответствующими дорожными знаками.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.