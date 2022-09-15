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Общество15 сентября 2022 15:33

В Рязани на улице Черновицкой на несколько дней ограничат движение

С 16 по 20 сентября здесь запланированы работы на теплотрассе
Источник:kp.ru
Из-за ремонта теплотрассы закроют движение по одной из полос на улице Черновицкой.

Из-за ремонта теплотрассы закроют движение по одной из полос на улице Черновицкой.

С восьми часов утра 16 сентября до шести часов вечера 20 сентября на улице Черновицкой в Рязани (строение №56, АЗС и автомойка) ограничат движение транспорта. Одна из полос, ведущих в сторону Окружной дороги, будет полностью перекрыта. Здесь запланировано проведение ремонтных работ на теплотрассе.

Пресс-служба администрация Рязани сообщает, что место проведения работ будет огорожено и обозначено соответствующими дорожными знаками.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.