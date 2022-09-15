Владимир Бурмистров организовал сбор благотворительной помощи жителям Донбасса

Владимир Бурмистров. Фото: admrzn.ru

Благотворительный фонд «Мамино сердце» продолжает сбор гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР. Председатель попечительского совета фонда Владимир Бурмистров отмечает, что к настоящему времени момент фонд уже собрал почти полторы тонны гуманитарной помощи. В первую очередь — это лекарства и средства гигиены.

Фонд «Мамино сердце» существует с 2016 года. Фонд сотрудничает с Корпорацией развития Рязанской области, волонтерским центром, детскими интернатами и медицинскими учреждениями.

- Первая причина, по которой я решил присоединиться к фонду «Мамино сердце» и его благотворительной акции, это, конечно, гражданская позиция, - рассказывает Владимир Бурмистров. - Когда я был в Рязани, мне предложили возглавить попечительский совет фонда. Временем я располагаю, возможностями — тоже. Организаторские способности у меня имеются, поэтому отозвался. Почему именно Рязань? Я два года посвятил этому городу. Здесь меня знает больше людей, чем в родном Ростове-на-Дону. И мне не стыдно смотреть рязанцам в глаза. Именно поэтому решили открыть сбор гуманитарной помощи в Рязани. Конечно же, мы отчитаемся за каждую потраченную копейку, за каждое лекарство, за каждое пожертвованное средство гигиены. Мы будем подробно отчитываться о наших поездках и сопровождать отчеты видеоматериалами.

Владимир Бурмистров призывает всех, кто хочет оказать помощь, присоединиться к сбору. Медикаменты, средства гигиены и продукты передадут детям и старикам, матерям и женам, оставшимся без самого необходимого: - Давайте вместе объединим силы и подарим хоть каплю надежды тем, кто сейчас встречает день не с лучами солнца, а с выстрелами и бомбежками.

Сбор помощи сейчас продолжается по следующим адресам:

- «Точка кипения» (ул. Каширина, д. 1Б, г. Рязань)

- Лесопарк (ул. Проезд речников, д. 1 В, г. Рязань)

- ЦВПВМ «Гранит» (ул. Зубковой, д. 20Б, г. Рязань)

- магазин тактической экипировки «Штурм» (ул. Московское шоссе, д. 31А, стр. 1, 3 этаж, г. Рязань)

- МП «КВЦ» г. Рязани (ул. Станкозаводская, д. 27; ул. Крупской, д. 19; ул. Маяковского, д. 111; ул. Горького, д. 11; ул. Стройкова, д. 7; ул. Вокзальная, д. 101; ул. Новоселов, д. 50, корп. 3; ул. Татарская, д. 95; ул. Советской Армии, д. 13А).