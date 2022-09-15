Масштабные рейды прошли в Рязани: арестованы два автобуса иностранцев

14 сентября в Рязани прошли массовые рейды по проверке грузового и пассажирского транспорта, а также водителей и пассажиров – иностранцев, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По результатам рейдов полицейские выявили 12 правонарушений:

- два мигранта использовали поддельные документы, подтверждающие законность их нахождения в России;

- три нарушения по линии безопасности дорожного движения: нечитаемый госзнак, тонировка и отсутствие страховки;

- семь нарушений по линии автодорожного надзора, в том числе - нарушение правил перевозок пассажиров.

Кроме того, полиция арестовала два автобуса, из-за того, что у перевозчиков не было лицензии. Транспорт поместили на штрафстоянку.

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