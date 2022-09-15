У погибшего на М-5 «Урал» в Рязанской области водителя Mitsubishi остановилось сердце

Предварительно причиной ДТП на М-5 «Урал» в Шацком районе, случившегося 14 сентября, называют внезапную остановку сердца у водителя Mitsubishi.

Предварительно причиной ДТП на М-5 «Урал» в Шацком районе, случившегося 14 сентября, называют внезапную остановку сердца у водителя Mitsubishi. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Ранее в УМВД по Рязанской области рассказали, что примерно в 9:30 на 355 километре федеральной трассы (село Черная Слобода) автомобиль Mitsubishi протаранил барьерное ограждение. Водитель, 52-летний житель Московского области, скончался.

Когда полицейские прибыли на место ДТП, мужчина уже был мертв. При этом видимых повреждений на теле обнаружено не было. Проверка продолжается.