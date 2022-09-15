Водитель Mitsubishi погиб, протаранив ограждение на М-5 «Урал» в Рязанской области

В Шацком районе водитель Mitsubishi Outlander погиб, протаранив ограждение на 355 км трассы М-5 «Урал».

В Шацком районе водитель Mitsubishi Outlander погиб, протаранив ограждение на 355 км трассы М-5 «Урал». Автокатастрофа произошла 14 сентября примерно в 9:30, сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Почему случилось так, что 52-летний житель Московской области не сумел удержать автомобиль на дороге, еще предстоит выяснить в ходе проверки. Пока лишь известно, что в результате столкновения Mitsubishi с барьерным ограждением водитель получил травмы, от которых скончался на месте ДТП.