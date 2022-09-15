У памятника Коловрату в центре Рязани может появиться фонтан.

У памятника Евпатию Коловрату на улице Почтовой может появиться фонтан. Об этом сообщил врио губернатора Рязанской области Павел Малков. По крайней мере глава региона пообещал «проработать возможность» возвращения к первоначальной задумке скульптора Олега Седова по благоустройству площади перед зданием Почтамта.

По словам автора памятника Коловрату, изначально композиция должна была включать лестницу и фонтан, но эту часть проекта не реализовали. По каким причинам, Малков решил не сообщать.

Ранее сообщалось, что недалеко от этого места во время реконструкции Большого каменного моста откопали советский фонтан (читать подробнее).

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