У памятника Коловрату в центре Рязани может появиться фонтан.
У памятника Евпатию Коловрату на улице Почтовой может появиться фонтан. Об этом сообщил врио губернатора Рязанской области Павел Малков. По крайней мере глава региона пообещал «проработать возможность» возвращения к первоначальной задумке скульптора Олега Седова по благоустройству площади перед зданием Почтамта.
По словам автора памятника Коловрату, изначально композиция должна была включать лестницу и фонтан, но эту часть проекта не реализовали. По каким причинам, Малков решил не сообщать.
Ранее сообщалось, что недалеко от этого места во время реконструкции Большого каменного моста откопали советский фонтан (читать подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!