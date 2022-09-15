В Рязань съедутся руководители контрольных органов РФ

6-7 октября в Рязани пройдет Форум контрольных органов. Фото: Олег УКЛАДОВ

6-7 октября в Рязани пройдет Форум контрольных органов. Мероприятие анонсировало региональное правительство, которое организует его совместно с Минэкономразвития РФ.

Форум позиционируется как «главное событие в сфере контрольной (надзорной) деятельности России» - площадка, где обсуждаются актуальные вопросы этого направления деятельности государственных структур. Особое внимание организаторы планируют уделить взаимодействию с бизнесом:

«Нужно, чтобы все стало проще, легче и быстрей. В текущем году в целях снижения административной нагрузки на бизнес в нашем регионе отменено более 180 плановых проверок. Контрольные мероприятия уступили место профилактике. Контролер стал помощником для предпринимателя», - заявила зампред областного правительства Юлия Швакова.

Заместитель Министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев, комментируя цели форума, упомянул о «переформатирование работы инспекторов». По его словам, показатели эффективности и инструменты работы полностью меняются, а ответственность — повышается.

«Это требует от современного инспекторского состава совершенно иного мышления и навыков, иной мотивации. Форум дает прекрасную возможность для выработки и внедрения новых подходов взаимодействия, обмена практическим опытом с коллегами из разных регионов страны», - считает Херсонцев.