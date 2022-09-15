На улице Зубковой неизвестный протаранил припаркованный Ford и скрылся с места ДТП.

Вечером 11 сентября на улице Зубковой произошло ДТП, сообщается в паблике НРВК.

По предварительным данным, у дома №28 корпус 1 неизвестный на легковушке протаранил припаркованный автомобиль Ford Focus и скрылся с места происшествия.

Анонимный автор сообщения просит автомобилистов, чьи машины были припаркованы неподалеку, поделиться записями или номером авто.

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