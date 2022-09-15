Четыре МУПа Рязани принесли за полгода убыток в размере 75 млн рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За первое полугодие 2022 года четыре муниципальных предприятия сработали в убыток. Об этом сообщает Рязанская городская Дума. Речь идет о следующих МУПах:

- Эколозащита;

- РСУ №1;

- Управление рязанского троллейбуса (УРТ);

- Хлебозавод №3.

Общий убыток четырех предприятий – 75 млн рублей.

Оставшиеся 11 МУПов получили за первое полугодие прибыль в размере 321 млн рублей.

Среднемесячная заработная плата работников муниципальных предприятий составила 37,7 тысяч рублей, годом ранее она на 5,1 тысяч рублей была ниже.

Отметим, что по итогам первого квартала 2022 года было шесть убыточных предприятий, но МУП «Комплекс» и МКЦ удалось, видимо, справиться с финансовой ситуацией.

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