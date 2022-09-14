Депутаты Гордумы придумали, где трудоустроить подростков

Трудоустроить подростков предлагают в муниципальных предприятиях и учреждениях. Фото: Рязанская городская Дума.

Депутаты Рязанской городской Думы предложили трудоустраивать подростков 14-18 лет в муниципальные предприятия и учреждения. Предложение внести соответствующие изменения в законодательство, озвучили на заседании комитета по общественной безопасности и противодействию коррупции.

«По предоставленным данным в течение I полугодия 2022 г. Центром занятости было трудоустроено 283 подростка, 170 из которых воспитываются в малообеспеченных семьях», - сообщили в пресс-службе городского парламента.

Депутаты отметили, что трудоустройству несовершеннолетних препятствуют: недостаточное финансирование в рамках муниципальных программ, увеличение минимальной оплаты труда, сложная экономическая ситуация в стране, а также необходимость прохождения медицинской комиссии.