Глава администрации Рязани подписала распоряжение о начале отопительного сезона

В жилом фонде отопление обещают включить уже в понедельник. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава администрации Рязани Елена Сорокина подписала распоряжение о начале отопительного сезона. Об этом она рассказала в социальных сетях.

По ее словам, с 16 сентября тепло пустят в в учреждениях образования, культуры, здравоохранения, социального обслуживания, физкультуры и спорта. Жилой фонд начнут отапливать с 19 сентября.

«С начала недели от жителей города поступали обращения, что в помещениях соцферы стало прохладно. Сигналы рязанцев слышим», - написала Сорокина.