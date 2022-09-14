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Недвижимость14 сентября 2022 17:01

Глава администрации Рязани подписала распоряжение о начале отопительного сезона

Топить начнут с учреждений социальной сферы
Источник:kp.ru
В жилом фонде отопление обещают включить уже в понедельник.

В жилом фонде отопление обещают включить уже в понедельник.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава администрации Рязани Елена Сорокина подписала распоряжение о начале отопительного сезона. Об этом она рассказала в социальных сетях.

По ее словам, с 16 сентября тепло пустят в в учреждениях образования, культуры, здравоохранения, социального обслуживания, физкультуры и спорта. Жилой фонд начнут отапливать с 19 сентября.

«С начала недели от жителей города поступали обращения, что в помещениях соцферы стало прохладно. Сигналы рязанцев слышим», - написала Сорокина.