Врачи вытащили у рязанца изо рта 12-сантиметровую ветку, попавшую ему в нос и глаз. Фото: больница им. Семашко.

Врачи больницы им. Семашко провели сложнейшую операцию по извлечению 12-сантиметровой ветки, которая попала рязанцу в заднюю стенку глазницы и пазухи носа.

Сначала специалисты ушили контузионный разрыв глазного яблока и подготовили пациента к операции. Предстояло удалить ветку из орбиты, которая очень глубоко проникла в пазухи носа и решетчатый лабиринт.

За три часа операции врачи смогли извлечь фрагмент ветки длиной около 12 см и диаметром около 3 (!) см через полость рта, без лишних разрезов и выпиливания кости.

«Восстановительный период у больного прошел без осложнений», - подчеркнули в министерстве здравоохранения.

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