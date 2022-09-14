В отношении водителя Honda, сбившего насмерть на «зебре» рязанку, возбудили уголовное дело.

Следователь рязанского УМВД возбудил уголовное дело в отношении 32-летнего водителя автомобиля Honda Odyssey, который насмерть сбил на пешеходном переходе 84-летнюю женщину, сообщает пресс-служба ведомства. Согласно част 3 статьи 264 УК РФ, мужчине грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

Трагедия произошла днем 13 сентября на 210 км трассы М-5 «Урал», между селом Александрово и деревней Марьино-2 в Рязанском районе. Автомобиль Honda Odyssey на скорости сбил 84-летнюю женщину, которая переходила дорогу по «зебре». От полученных травм пенсионерка скончалась (подробнее с фото).

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