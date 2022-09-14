На 15 сентября в Рязанской области прогнозируют температуру до +16 и дождь

15 сентября в Рязани вновь будет пасмурно. Велика вероятность осадков.

Рязанский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовал прогноз на 15-17 сентября. Согласно ему, в четверг ожидается температура до +16 градусов и дождь.

В ночь на 15 сентября, как ожидается, термометры покажут +5...+10 градусов, а днем +11...+16. Будет облачная погода, пройдет небольшой, ночью местами умеренный дождь. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.

Велика вероятность осадков и в пятницу. Дневная температура по области достигнет +20 градусов, а ветер при порывах усилится до 15 м/с. Облачность при этом сохранится.

В субботу, согласно предварительному прогнозу, будет уже не так пасмурно и сыро. Температурный фон примерно тот же.