Салют на День города в Рязани решили не проводить из-за мокрой погоды

Отказ от салюта на День города в Рязани 17 сентября чиновники объяснили погодными условиями.

Отказ от салюта на День города в Рязани 17 сентября чиновники объяснили погодой. В таком ключе ответила на вопрос журналистов заместитель главы администрации Надежда Штевнина.

Штевнина отметила, что погодные условия после переноса Дня города изменились - «похолодало и стало мокро», из-за чего якобы от фейерверка и решено было отказаться. Однако, например, на Новый год в Рязани еще холоднее и порой не менее сыро.

Напомним, изначально салют, как и сам праздник, посчитали неуместным в связи с лесными пожарами, бушевавшими в Рязанской области.

Также Штевнина повторила информацию, ранее озвученную Еленой Сорокиной, о внебюджетном источнике финансирования пиротехники. КП-Рязань этот источник известен (сам спонсор предпочел в СМИ не фигурировать), а также известно, что необходимые средства в преддверии 27 августа были перечислены организации, которая должна была устраивать салют.