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Общество14 сентября 2022 11:39

Рязанская область оказалась в лидерах среди регионов по числу жалоб в соцсетях

Областной ЦУР обработал 6 989 обращений, поступивших от рязанцев
Источник:kp.ru
ЦУР обработал почти 7 тысяч обращений рязанцев.

ЦУР обработал почти 7 тысяч обращений рязанцев.

Фото: Анастасия Осипова

По итогам августа, Рязанская область оказалась на третьем месте среди регионов РФ по количеству жалоб в социальных сетях на тысячу жителей. Такие данные приводит областной ЦУР.

Впереди оказались только Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа. Показатель обращений в Рязанской области составляет - 8,56. Всего в прошедшем месяце сотрудники ЦУР обработали 6 989 обращений, поступивших от жителей региона.

Среди самых распространенных тем обращений называются: дороги, мусор и благоустройство.