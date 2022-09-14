Рязанская область оказалась в лидерах среди регионов по числу жалоб в соцсетях

ЦУР обработал почти 7 тысяч обращений рязанцев. Фото: Анастасия Осипова

По итогам августа, Рязанская область оказалась на третьем месте среди регионов РФ по количеству жалоб в социальных сетях на тысячу жителей. Такие данные приводит областной ЦУР.

Впереди оказались только Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа. Показатель обращений в Рязанской области составляет - 8,56. Всего в прошедшем месяце сотрудники ЦУР обработали 6 989 обращений, поступивших от жителей региона.

Среди самых распространенных тем обращений называются: дороги, мусор и благоустройство.