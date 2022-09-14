Жилой дом в Шацком районе вспыхнул от замыкания электропроводки.

Рано утром 13 сентября в Шацком районе произошел крупный пожар, горел жилой дом. Чтобы ликвидировать возгорание, пожарным понадобилось около двух часов

Произошло все на улице Рябова села Федяево, сообщает «Пресса». По словам хозяйки, утром она на некоторое время вышла во двор, а когда вернулась, то обнаружила, что нет электричества. Женщина вышла на улицу и увидела, что полыхает крыша.

Боролись с огнем пожарные из ПЧ-48, добровольно-пожарная команда «Ялтуново», а также специалисты «Пожлеса».

По предварительным данным, загорелся дом от замыкания электропроводки.

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