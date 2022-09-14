На выборах губернатора проголосовало 379 608 жителей региона

Итоговый протокол губернаторских выборов подписали 14 сентября.

С 9 по 11 сентября на выборах губернатора Рязанской области проголосовало 379 608 жителей региона. Об этом сообщили в областной избирательной комиссии.

Согласно данным итогового протокола, подписанного 14 сентября, явка на выборах составила 42,93%. Победителем голосования стал действующий врио Павел Малков. Он набрал 84,55% голосов.

В облизбиркоме отметили, что к ним поступило 14 обращений, в которых сообщалось о возможных нарушениях на выборах.

«В ходе рассмотрения данных обращений нарушений законодательства о выборах и референдумах по результатам их рассмотрения выявлено не было», - рассказали в комиссии.