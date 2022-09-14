47-летнего жителя Можар осудили за дикорастущую коноплю

Суд назначил мужчине условный срок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сараевский районный суд признал виновным 47-летнего жителя Можар, хранившего на чердаке марихуану. Об этом сообщает издательство «Пресса» со ссылкой на пресс-службу суда.

На процессе установлено, что в октябре 2021 года мужчина сорвал дикорастущую коноплю, высушил ее и спрятал на чердаке надворной постройки. В мае помещение обследовали полицейские. Они и обнаружили более 150 граммов запрещенного растения.

Суд признал можарца виновным и назначил ему наказание - 3,5 года условно с испытательным сроком 2 года.