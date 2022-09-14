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Происшествия14 сентября 2022 10:05

47-летнего жителя Можар осудили за дикорастущую коноплю

Мужчина сорвал запрещенное растение, высушил и спрятал на чердаке
Источник:kp.ru
Суд назначил мужчине условный срок.

Суд назначил мужчине условный срок.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сараевский районный суд признал виновным 47-летнего жителя Можар, хранившего на чердаке марихуану. Об этом сообщает издательство «Пресса» со ссылкой на пресс-службу суда.

На процессе установлено, что в октябре 2021 года мужчина сорвал дикорастущую коноплю, высушил ее и спрятал на чердаке надворной постройки. В мае помещение обследовали полицейские. Они и обнаружили более 150 граммов запрещенного растения.

Суд признал можарца виновным и назначил ему наказание - 3,5 года условно с испытательным сроком 2 года.