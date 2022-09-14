Работу автобуса №5 и троллейбуса №2 в Рязани приостановят

О приостановке автобуса №5 и троллейбуса №2 в Рязани сообщил руководитель МУП «УРТ» Андрей Суханов.

МУП «УРТ» приостановит работу двух маршрутов общественного транспорта в Рязани - троллейбусного №2 и автобусного №5. Как пишет «МедиаРязань», об этом на заседании комитета гордумы 14 сентября сообщил руководитель предприятия Андрей Суханов.

Информационный портал транспортного комплекса Рязанской области показывает, что автобусов №5 на линии уже нет. Суханов объяснил это «загруженностью Северной окружной дороги» из-за реконструкции.

Троллейбусы №2 днем 14 сентября на линии еще есть, но работу маршрута также планируется приостановить.

«Чтобы сократить убытки предприятия, так как на данном маршруте появился коммерческий перевозчик», - передают коллеги со слов Андрея Суханова.