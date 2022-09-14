Под предлогом денежной реформы у пожилой рязанки украли 100 тысяч рублей

Подозреваемая уже была судима за кражу. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Полицейские раскрыли кражу 100 тысяч рублей у 88-летней жительницы областного центра. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В дежурную часть обратились соседи пожилой женщины, рассказавшие, что она стала жертвой неизвестной мошенницы. Оперативники выяснили, что пострадавшей позвонила женщина, представившаяся социальным работником. Она сообщила, что в ближайшее время будет денежная реформа и для сохранения сбережений необходимо заранее поменять купюры, которые будут выводиться из оборота.

«Пенсионерка доверилась незнакомке и согласилась принять ее помощь в обмене купюр. Для этого звонившая уточнила адрес пенсионерки и был оговорен час, когда «соцработник» посетит пожилую женщину», - рассказали в полиции.

Вскоре на пороге появилась незнакомка, попросившая показать деньги. Рязанка достала сверток с наличными и показала посетительнице. Все купюры, как сказала «соцработник», оказались хорошими и она откланялась.

Практически сразу после ухода гостьи рязанка обнаружила, что деньги пропали. Она выбежала на лестничную площадку и закричала о краже, соседи вызвали полицию и помогли сотрудникам ППСП найти злоумышленницу.

Подозреваемую удалось быстро найти, но денег у нее не оказалось. В полиции предположили, что она действовала с сообщниками, которым передала украденные банкноты.

В отношении 52-летней жительницы Рязанского района возбуждено уголовное дело. Ранее судимую за кражу подозреваемую взяли под стражу.