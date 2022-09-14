Регистрация на Кросс Нации в Рязани-2022 начнется с 15 сентября. Стартует забег 17 сентября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшую субботу, 17 сентября, в Рязани пройдет Всероссийский день бега «Кросс Нации».

Чтобы зарегистрироваться на забег, необходимо предоставить паспорт или свидетельство о рождении, справку о допуске к забегу от врача, а также полис обязательного медицинского страхования.

Комиссия по допуску участников в Рязани начнет работать 15 сентября с 10:00 до 18:00 в спортшколе ЦСК. Но зарегистрироваться можно будет и в день старта с 08:30 до 11:00.

Стартуют бегуны 17 сентября в 12:00.

Полная программа «Кросса Нации» в Рязани 2022:

- 08:30-11:00 - регистрация участников;

- 11:15 - старт на дистанцию 1 тысяча метров (мальчики и девочки 2013 года рождения и моложе);

- 11:55-12:00 - церемония официального открытия «Кросса Наций»;

- 12:00 - старт на дистанцию 4 км (юноши и девушки 2003 года рождения и моложе, мужчины и женщины 2002 года рождения и старше);

- 13:00-13:30 - награждение победителей и призеров.

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