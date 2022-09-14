Регистрация на Кросс Нации в Рязани-2022 начнется с 15 сентября. Стартует забег 17 сентября.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В ближайшую субботу, 17 сентября, в Рязани пройдет Всероссийский день бега «Кросс Нации».
Чтобы зарегистрироваться на забег, необходимо предоставить паспорт или свидетельство о рождении, справку о допуске к забегу от врача, а также полис обязательного медицинского страхования.
Комиссия по допуску участников в Рязани начнет работать 15 сентября с 10:00 до 18:00 в спортшколе ЦСК. Но зарегистрироваться можно будет и в день старта с 08:30 до 11:00.
Стартуют бегуны 17 сентября в 12:00.
Полная программа «Кросса Нации» в Рязани 2022:
- 08:30-11:00 - регистрация участников;
- 11:15 - старт на дистанцию 1 тысяча метров (мальчики и девочки 2013 года рождения и моложе);
- 11:55-12:00 - церемония официального открытия «Кросса Наций»;
- 12:00 - старт на дистанцию 4 км (юноши и девушки 2003 года рождения и моложе, мужчины и женщины 2002 года рождения и старше);
- 13:00-13:30 - награждение победителей и призеров.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!