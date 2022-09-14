Рязанский перинатальный центр попытаются сделать одним из лучших в стране

Павел Малков побывал в перинатальном центре. Скоро там ожидается серьезный ремонт.
Рязанский перинатальный центр ожидает ремонт, а в отделениях появится «самое современное оборудование». В этом заверил общественность врио губернатора Рязанской области Павел Малков.
«Здесь работа измеряется в человеческих жизнях, права на ошибку у нас просто нет. Задача обновленной команды центра [перинатального] - ввести его в число лучших подобных учреждений страны», - отметил Малков.
Глава региона особо подчеркнул, что начал цикл встреч по развитию здравоохранения Рязанской области, и начал как раз с проблемы младенческой смертности.
В ближайшем будущем чиновникам необходимо будет создать координационный центр по выявлению групп высокого риска, реорганизовать неонатальную службу, усилить мобильные бригады для оказания экстренной акушерской и неонатальной помощи. Кроме того, власти намерены запустить внутриутробную хирургию.
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