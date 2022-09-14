На трассе под Рязанью Honda Odyssey насмерть сбила женщину на пешеходном переходе

На мокром послед дождя асфальте иномарка насмерть сбила пожилую женщину в Рязанском районе.

Днем 13 сентября в Рязанском районе произошло ДТП, в котором пострадала пожилая женщина-пешеход, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, на 210-м км трассы М-5 «Урал», между селом Александрово и деревней Марьино-2, автомобиль Honda Odyssey сбил 84-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Под Рязанью насмерть сибили 84-летнюю женщину. Медики были бессильны.

В результате дорожного происшествия пенсионерка от полученных травм скончалась.

За рулем иномарки находился 33-летний водитель. Полиция проводит проверку.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!