Ограниченный режим. В главном управлении ЗАГС Рязанской области возникли серьезные проблемы с электричеством

В главном управлении ЗАГС Рязанской области возникли серьезные проблемы с электричеством.

Во Дворце торжеств снизили энергопотребление. Об этом сообщает главное управление ЗАГС Рязанской области. По информации ведомства, причина – ремонтные работы на линии электропередачи на Московском шоссе.

«Прием граждан 14 сентября будет осуществляться в ограниченном режиме», - отметили чиновники управления.

Накануне вечером, 13 сентября, во время дождя в центре Рязани искрили провода, соединяющие фонарные столбы. Все происходило напротив вокзала Рязань-1 (подробнее с видео).

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