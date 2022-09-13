Только в центре искрят провода. Напротив вокзала Рязань-1 сыпятся искры с фонарных столбов

Треск и искры в самом центре Рязани.

Вечером 13 сентября в центре Рязани во время дождя начали искрить провода, соединяющие фонарные столбы. Все происходит на Малом шоссе между супермаркетами «Пятерочка» и «Магнит» напротив вокзала Рязань-1.

Видео с места происшествия КП-Рязань предоставил очевидец.

На кадрах видно, что провода искрят как минимум на двух столбах, слышен сильный треск. Еще несколько недель назад на этом участке было все перекопано, рабочие ремонтировали тепловые сети.

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