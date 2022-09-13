Ремонт школы №7 проведут за счет средств из резервного фонда региона

12 сентября произошел пожар в школе №7.

Ремонт школы №7, пострадавшей 12 сентября от пожара, проведут за счет средств из резервного фонда региона. Об этом в социальных сетях сообщил врио губернатора Рязанской области Павел Малков.

Он рассказал, что огонь повредил несколько кабинетов, коридор и фасад с внутренней стороны.

«Ремонт уже начали, выделили на это средства из резервного фонда региона. Сделаем все, чтобы как можно скорее привести помещения в порядок», - написал Малков.

Врио добавил, что Роспотребнадзор проводит проверку, а 14 сентября учащиеся вернутся к занятиям.