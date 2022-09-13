Полицейские задержали домушника, в два этапа обокравшего чужое жилье

Подозреваемый был уже судим за кражу и грабеж. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Полицейские задержали 39-летнего рязанца, подозреваемого в краже бытовой техники из комнаты в общежитии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В дежурную часть обратился 59-летний мужчина, рассказавший, что из комнаты общежития на улице Бирюзова пропали ценные вещи. Он сообщил, что кража произошла в два этапа: в первый день хозяин жилища обнаружил, что дверь в комнату приоткрыта, а из помещения пропал холодильник, во второй исчезли телевизор и микроволновая печь.

Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность преступника. Задержали его и изъяли часть украденного.

«Предварительно установлено, что в августе мужчина освободился из мест лишения свободы. В общежитие он наведывался в гости к знакомому и, проходя по коридору, случайно через приоткрытую дверь увидел, что в помещении имелись ценные вещи», - рассказали в полиции.

Он договорился с знакомым водителем о вывозе техники, а сам отжал дверь и проник в комнату. Краденное злоумышленник пытался продать.

Возбуждено уголовное дело.