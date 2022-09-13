В Касимове открылась галерея династии художников Лебедевых. Фото: страница Галереи Лебедевых

В Касимове открылось новое выставочное пространство – Галерея Лебедевых. Об этом сообщили на официальной странице Главархитектуры Рязанской области.

В новой галерее представлены работы династии касимовских художников - Ирины, Михаила, Глафиры и Дмитрия Лебедевых. В рамках проекта проходят мастер-классы, лекции и образовательные программы в сфере народных промыслов, культуры, искусства и музейного дела.

- Обращаясь к экспонированию таких традиционных техник, как керамика и лоскутное шитье, Галерея Лебедевых предлагает посетителям по-новому взглянуть на исторические техники и национальное культурное наследие, - отмечают организаторы.

Галерея расположена в Касимове, в доме Салазкина на улице Советской, д.17.